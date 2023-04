Talutoolid seisavad nelja jalaga keset elu

Toolid ja nende mälestused on ERM-is kindlalt tallel. Mõnel on jutustada pikem lugu, teine teab oma meistrit või annetajat ega kipu pikemalt pajatama. Mõnel toolil on jalg kaduma läinud, teisest vaid seljatugi alles jäänud. Mõnest säilinud ainult kõnekas detail. Elu on toole – nii tarvilikke mööbliesemeid kui ka uhkuseasju – kulutanud, aeg lisanud kultuurilist ja emotsionaalset väärtust.