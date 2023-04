Helide looja Tuuli Pruul: "Oluline on vaikusehetk iseendaga"

Tuuli Pruul on Simuna tüdruk, kes õppis kodukoha lastemuusikakoolis klaverit ja Heino Elleri muusikakoolis saksofoni. Tänaseks on ta naine nagu orkester – tema eelmisel sügisel ilmunud jazz-pop albumi "This is the Start" on ta kirjutanud ja produtseerinud ise, seda salvestas tema juhtimisel kokku 14 muusikut.