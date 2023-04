Tollal 62-aastane Heinur pani ajalehte tutvumiskuulutuse, mille järel kohtus paar aastat noorema Mallega. Mees pikemat juttu ei teinud ja teatas naisele, et leivad tuleks ühte kappi panna.

Heinur hakkas Malle majapidamises usinalt toimetama. Värskenduse sai maja ja üles tuli ehitada kõrvalhoone. Nii toimetati Mallega ühe katuse all 24 aastat, kuni naist hakkasid kimbutama tervisehädad. Mullu sügisel heitis naine hinge. Malle lapsed aga otsustasid maja maha müüa, misjärel elab Heinur Rakveres Malle ühe lapse korteris. Omanik avaldas aga soovi, et Heinur korteri vabastaks, sest temal on kinnisvaraga omad plaanid.