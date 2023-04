Võrgumehed vandusid esimeses finaalmängus vastasele alla

Kahe võiduni peetavas finaalseerias on veel mõlemal meeskonnal võimalus kuldmedal võita. Põhiturniiri parim Tallinna Ülikool alistas põhiturniiril teise koha saavutanud BMF Rakvere Võrkpalliklubi geimidega 25/23, 25/22 ja 25/19. Esimesed mängujärgud olid väga tasavägised. Kolmandas tundus, et vastased libisevad suure edumaaga eest, kuid rakverlased vajutasid sisse järgmise käigu ja tegid tubli lõpuspurdi.

Rakvere peatreener Mehis Täpp sõnas, et vastased olid tublid ja väärisid võitu. "Saime mängid nii palju kui vastased lubasid. Nemad on tugevad. Selleks, et neid võita, tuleb ennast ületada," avaldas meie meeste eestvedaja. Täpp oli mängu algusega väga rahul. "Hakkasime mänguga väga kenasti peale, kõik oli olemas. Esimene geim oli päris hästi. Paar pallivahetust murdsid meid," avaldas mees tagamaid. Pärast mängu sõnas peatreener mängijatele, et nukrutseda pole midagi. Kuld on kahe võidu kaugusel.