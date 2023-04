AS Haljala Soojus kütab alevikus 13 kortermaja ning vallavalitsusele kuuluvaid hooneid, nagu on kultuurimaja, lasteaed ja kool. Eelmise aasta 1. novembril tõsteti nendele müüdava soojuse megavatttunni hind koos käibemaksuga 153,8 eurole.

"Haljala Soojus kütab põhiliselt hakkepuiduga. Tipukoormus, nii üleval kui allpool, on maagaas. Praegune katlamaja on rajatud 2014. aastal. Hakkepuidu katla võimsuseks on 1,5 megavatti. Gaasikatel annab maksimaalkoormusega 2,4 megavatti võimsust juurde," selgitas ettevõtte juht Aivar Maurer.