Lääne-Virumaalt sõidab Maamessile 15 ettevõtet

Lääne-Virumaalt osalevad Maamessil Agrimet OÜ, Baltic Welders OÜ, Bauroc AS, BMF/Lisako OÜ, Country OÜ, Estrus Steel OÜ, Golden Fields Factory OÜ, LV Mehhatroonika OÜ, Palmse Mehaanikakoda OÜ, Palmse Metall OÜ, PILT Trading OÜ, Pomemet OÜ, Riigimetsa Majandamise Keskus, Sipre mesila ja Tamsalu EPT AS.

Maamess on mastaapseim erialamess Baltikumis. Osalejaid on kõikidest Eesti maakondadest, aga ka Lätist, Leedust, Soomest, Austriast, Saksamaalt, Tšehhist ja Kanadast. Välisettevõtted moodustavad eksponentidest kümnendiku. "Maamessi 70 000-ruutmeetrine näituseväljak koos statsionaarsete näitusepaviljonide ja ajutiste ehitistega on eksponentidega täidetud,“ selgitas messi projektijuht Margus Kikkul.