Kaunid kontserdid tõmbavad juunis Käsmu suve kaunilt käima

Kaunite kontserdite korraldaja Peep Veedla on nii kõnealuste kontserdite kui terve eeloleva suve suhtes positiivselt meelestatud. "Kõik kuus projekti on seekord ääretult tugevad. Julgen väita, et nii tugevat kava polegi tervikuna varem olnud. Mis põhiline – tundub, et inimesed on koroonahirmust üle saanud," ütles Veedla. "Nii suuri projekte ette võttes peab ise uskuma, et rahvast tuleb palju.