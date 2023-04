30. märtsil Sõmerul peetud seminaril "Eesti maapõueressurssidega seotud teadusuuringud" tõdes Eesti geoloogiateenistuse vanemgeoloog Kaarel Lumiste, et 20. sajandil uuriti fosforiiti Eestis väga palju. Need uuringud on säilinud paarisaja kuni tuhandeleheküljelistes aruannetes, mis on praeguseks digitaliseeritud ja kättesaadavad geoloogiafondist.