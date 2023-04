Ehkki haruldasi muldmetalle otsitakse Lääne-Virumaalt, on neid tunduvalt enam Maardu fosforiidis

30. märtsil Sõmerul peetud seminaril "Eesti maapõueressurssidega seotud teadusuuringud" rääkis akadeemik akadeemik Kalle Kirsimäe muuhulgas haruldastest muldmetallidest Eesti karbifosforiidis. Põhilised neist on neodüüm, düsproosium, praseodüüm ja terbium. "See on Eesti karbifosforiidile lisandväärtus," ütles ta.