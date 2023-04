Lina kasvatamisega jätkatakse ka sel aastal

Toimus seminare ja ühiseid tööpäevakuid küll lina kitkumiseks kui ka hilisemateks linatöödeks. Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu esindaja ning Lahemaa Pärimuskoja perenaine Liis Burk rääkis, et üheaastasest projektist kasvas aga linateemade vastu nii suur huvi, et sooviti tegevuse jätkumist ka sel aastal. "Käsitööliidu juurde tekkis selleks uus alaliit, hetkel nimega taimsete kiudude alaliit. Nimega antakse märku tegevuse laienemisest. Endiselt tegeletakse ka sel aastal lina kasvatamisega ja selleks vajalike seemnete jagamisega ning sügise poole ka erinevate linatöödega. Aga pööratakse tähelepanu ka teistele taimedele, milledest on ajalooliselt siin piirkonnas tekstiili valmistatud – puu niined, kiukanep, nõges ja turvas," rääkis Burk.