Rakveres peeti töötukassa värbamispäeva

Töötukassa korraldab värbamispäevi igas maakonnas kahel korral aastas, kevadel ja sügisel. Enne koroonat toimusid need Töömessi nime all ja märksa suurematena. Pandeemia sundis aga töömessi virtuaalseks ürituseks ning veebis – aadressil toomess.ee – peetakse seda tänaseni edasi. Täna alanud virtuaalne töömess kestab reedeni, seal on üleval pakkumised 203 tööandjalt, kellest paarkümmend Lääne-Virumaalt. Füüsilised värbamispäevad on seetõttu kokku tõmmatud väiksemateks üritusteks, nende plussiks on aga võimalus suhelda tööandjatega vahetult, silmast silma.