"Eestlased on kultuurilembene rahvas ning meie muuseumid teevad hindamatut tööd. Usun, et muuseumikaart suurendab muuseumide külastatavust oluliselt ning kõik muuseumisõbrad leiavad omale meelepärase ja huvipakkuva näituse," ütles Sirje Karis.

Looduse hoidmiseks muuseumikaart plastist pole – muuseumikassas tuleb näidata oma digipiletit või kui see on maha ununenud, siis isikut tõendavat dokumenti. Muuseumikaardi eesmärk on koondada ühe pileti alla Eesti muuseumide näitused ja üritused, et külastus oleks soodsam ja mugavam.