Elektritõukeratturid sööstavad kevadekuulutajatena liiklusesse

Usutavasti on igal liiklejal olnud mõni kokkupuude kergliikuritega. Kindlasti on mõnel autojuhil nina alt läbi sööstnud elektritõuksi tõttu süda paar lööki vahele jätnud. Kindlasti on iga jalakäija näinud kiivrita sõitvaid või mitmekesi ühel tõukerattal kõõluvaid lapsi. Sellised trikid võivad saada kurva ja valusa lõpu.