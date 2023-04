Lapsemeelselt ja hõbekeelselt luulelainel

Kirjanik ütles, et lasteluule puhul tuleb tingimata silmas pidada, et sõnavara oleks lapse jaoks lihtne ja arusaadav, armastusega valitud. “Värsirida peaks olema võimalikult lühike, mitte pikk ja lohisev, mis autori jaoks tähendab seda, et vähemate sõnadega tuleb öelda võimalikult palju. Nii palju, et luuletuses sisalduv sõnum ei jääks pealiskaudseks ega värssidesse lükitud lugu kesiseks. Minu arvates on lasteluule puhul kindlasti olulised ka täpne ja puhas täisriim, samuti rütm,” rääkis kirjanik, kelle looming on pälvinud lugejatelt palju sooje ja tänulikke sõnu. “Kohtumistel koolides ja lasteaedades on lapsed mu luuletustega rahule jäänud ja ettelugemistele rõõmsalt kaasa elanud,” mainis värsimeister.