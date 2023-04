Juhtkiri: elektritõuksi muudab ohutuks sõitja mõistus

Iseenesest on mobiiliäpi abil tõukeratast üürida mugav: teenus on 24/7 kättesaadav, laialt levinud ja hinna poolest mõistlik. Aga igal heal asjal on varjukülg. Rasked õnnetused, milleni on viinud joobes juhtimine ja hoolimatus kaasliiklejate suhtes, on põhjus, miks elektritõukeratturid uudistesse jõuavad.

20–25 km/h kõnniteel liikuv rakett on ohuks nii selle juhile kui ka teistele samal teel liiklejatele. Naabermaades on tõuksid kauem olnud ja järjest rohkem nõutakse seal kiivri kandmist, sest igal aastal saab keegi tõuksiga juhtunud liiklusõnnetuses surma. Ka üks surm on liiga palju ja ennetavalt tuleks vähemasti kõnniteel selliste liiklusvahendite kiirust oluliselt piirata. Tõukside häda on see, et neil on kehvad pidurid ja nendega manööverdamine on viletsa tasakaalupunkti tõttu keeruline. Seda enam peaks tõuksiga kulgejad olema ettevaatlikumad ja tähelepanelikumad.