Siiski on ennatlik oodata ka kiiret toidukaupade hinna langust, kuna nende hindadesse on sisse programmeeritud eelmise aasta hinnarallide laastav mõju, eriti toorainete ja energia puhul.

Energia suhteliselt madalad hinnad tänu soojale talvele on olnud vahest leevenduseks ka toiduainetööstuse sektorile, aga ärgem unustagem, et enne kriisi lähtusime gaasi hinnast 20 €/MWh ja elektri puhul 40 €/MWh. Nüüd rõõmustame, kui hinnad jäävad alla 200 ja 400, samal ajal kui energeetikafirmad on suurtes kasumites ja riigieelarvesse laekub rohkem nii käibemaksu kui ka Eesti Energia kasumist tulenevaid dividende.