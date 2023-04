Kapo: digiaktivistid on asunud valeinfole vastu astuma

Kapo kinnitusel peab kõigil, kel tuleb valdkondlikus töös mõista inimeste hoiakuid, olema arusaam, et Eestis on sotsiaalmeedia infokanalina venekeelsete inimeste jaoks olulisem kui eestikeelsetele. "Traditsiooniliste peavoolukanalite mõju vähenemisega rööbiti on kasvanud sotsiaalmeedia ja suhtlusrakenduste kasutamine. Sotsiaalmeedia poolkinnistes gruppides on kohati kümneid tuhandeid liikmeid ning neis üritatakse jälgijate meelsust mõjutada. Eesti mõõtkavas on sellise liikmete hulgaga grupid väga suured, kuid nii suuri gruppe pole õnneks palju. Tähelepanuväärne on aga tõsiasi, et Eesti-teemalisi uudiseid kajastavate või väidetavalt Eesti venekeelseid kogukondi koondavate sotsiaalmeediagruppide liikmete hulgas on arvestatav hulk selliseid, kes kasutavad Venemaa mobiilinumbreid," kirjutab kaitsepolitsei oma värskelt ilmunud aastaraamatus.