Kaks Lääne-Viru ettevõtjat toetasid erakondi kokku 105 000 euroga

Tarmo Tamm ei näinud selles midagi imelikku, et ta toetas korraga kahte parteid, sealhulgas Eesti 200-ga konkureerivat erakonda. "Oli lootus, et saame koos liberaalse valitsuse teha, ja seepärast toetasin ka reformierakonda," ütles ta. "Eks ma tunnen paljusid inimesi reformierakonnast. Ikka nemad tulid küsima, ega ma ise pakkuma läinud. Aga kuidas sa saad ilmaasju paremaks muidu teha? Selleks on vaja poliitikuid ja paraku on nii, et raha aitab valimistulemusele kaasa."