Galerii ⟩ Ohepalu rabade vahel asuv spaa pakub privaatseid veemõnusid

Ohepalu näol on tegemist Põhja-Eesti ühe suurima muinasasulaga. 2020. aasta andmetel elas selles Kadrina vallas olevas, üheteistkümnel ruutkilomeetril paiknevas külakeses kuusteist elanikku. Perekond Neidekute eestvedamisel on aastakümneid selles kaunis paigas edendatud maaturismi, mille üheks uueks tõmbenumbriks vastavatud spaaruumid on.