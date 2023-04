Roman Kusma: maksuhaak hotellindusele

Miks valiti koalitsioonileppe avalikustamiseks ülestõusmispühade vaikne laupäev? See ei saa olla juhuslik või et keegi ei mõelnud selle peale. Kas tõesti tehti seda teadlikult ja nimme? Kas tõesti selleks, et osale kristlikke vaateid propageerivatele saadikutele piltlikult öeldes korralik lõuahaak anda ja näidata, et kirik pole Eestis enam organisatsioon, millega arvestama peaks? Millegi muuga mina seda seletada küll ei oska.