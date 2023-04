Tuumajaam võib tulla Kunda, Loksa, Toila või Varbla kanti

Riigi tuumaenergia töörühm, kuhu kuulub esindajaid pea kõikidest ministeeriumitest, on käinud koos kaks aastat. Töörühma lõppraport, mille põhjal valitsus teeb otsuse, kas tuumajaam rajatakse Eestisse või mitte, valmib aasta lõpuks. Üheks eesmärgiks on olnud välja selgitada, kas Eestis üldse leidub kohti, kuhu oleks võimalik tuumaelektrijaam rajada.

Keskkonnaministeeriumi kantsler Meelis Münt, kes on töörühma juht, rõhutas, et töörühm lähtub Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri juhendmaterjalist. "Kui ei ole riigis sellist asukohta, kuhu on võimalik üleüldse põhimõtteliselt ette näha tuumajaama ja ka tuumajaamas tekkivate jäätmete lõppladestuspaika, siis me ei saa rääkida üldse võimalusest tuumajaama Eestis kasutusele võtta," ütles ta.