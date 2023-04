Kevade algus ja soojemad ilmad on autoomanikele taas märk alanud rehvivahetushooajast.

Kevade algus ja soojemad ilmad on autoomanikele taas märk alanud rehvivahetushooajast. Ehkki naastrehvid on lubatud suviste vastu vahetada juba 1. märtsist, on ilmaolud kevadiseks muutunud alles hiljuti. Millal tasub rehvivahetuseks aeg broneerida ja kuidas selleks aegsasti valmistuda, selgitavad eksperdid.