Vahakulmu võib saada moodsa maaaluse biopuhasti

Tapa Vee tegevjuhi Aare Palmsalu sõnul on Vahakulmu külla biopuhasti ja imbväljaku rajamine valla arengukavas sees, aga tööde täpne maksumus ei ole veel teada, sest hange on korraldamata. Hinnanguliselt läheks see maksma umbes 60 000 eurot, millest 60 protsenti moodustaks keskkonnainvesteeringute keskuse toetus. Seda muidugi juhul, kui toetust saadakse.