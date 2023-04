Kaks visionääri veavad eest Virumaa võrkpalli

Üks Kert Rangi ja Priit Maasiku suur motivaator on tõsiasi, et praegu pole siin kandis ühtegi meistriliiga tasemel meeskonda. "Kuna nägime, et tippvõrkpall maakonnas puudus, aga oli tunda, et kogukond on tippvõrkpalli osas justkui näljas ja vajatakse mingit uhkemat üritust kasvõi harrastajatele. Kuni siin tippvõrkpalli pole, tahame me kohalikule kogukonnale seda kogemust kasvõi korra aastas pakkuda," rääkis Rang.

Maasik lisas, et on Rangiga kaua mänginud Tamsalu võrkpallivõistkonnas ja ühel hetkel mõeldi, et kirumise asemel tuleks proovida võistluseid ise paremini korraldada. Tänavune on neil juba neljas tegevusaasta ja selle ajaga on palju muutunud. Mehed meenutavad heldimusega seda, et esimesel aastal saadi saali 50 inimest, olgugi et korraldusele pandi suurt rõhku ja kohale toodi korralikud kohtunikud.