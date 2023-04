Võrkpallientusiastid populariseerivad ala koolinoorte seas

Kuigi Rakvere on tuntud võrkpallikants, on linnast väljaspool treenimisvõimalusi vähevõitu ja seetõttu loodetakse, et ka väikestesse kohtadesse tuleks võrkpallitrennid tagasi. "Püüame võrkpallipäevakutega sellele teemale tähelepanu tõmmata, lootes, et see aitab ehk natukenegi kaasa. Ehk saab tulevikus koostöös alaliiduga sellele kaasa aidata, et tekiks alale ka väiksemates kohtades treenereid," rääkis Maasik.