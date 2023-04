Galerii ⟩ Sauvälja kutsikate käpakesed tatsuvad kevade rütmis

Kaks kutsikat, kes Ille Pillbergil koos emakoeraga alles on, elavad pealtnäha kuninglikku elu: söögikausis on värske porgand ja toores muna, mis koerahakatistel karva läikima löövad. Lisaks näitab naine ette sügavkülmiku, milles mitmesugust lihakraami ning kohupiima leidub. Külmik töötab ja on puhas, mingisugust roiskumisprotsessi ei paista käivat ja mingit haisu üleval ei ole. Loomakaitsjate toodud kuivtoidukott seisab aidas, perenaine on sealt koeraemale andnud, kuid koer ei soostu seda sööki sööma.