Reigo Jürjo ettevalmistatud kokkuleppega ei nõustunud ja soovis riigi antud kaitsjat vahetada. “Ma iseennast süüdi ei tunne, see ongi kõige hullem selle asja juures. Kui te veel sellest kirjutate ka, siis mu elu on rikutud. See oli mega lollide juhuste kokkulangemine,” rääkis Jürjo.