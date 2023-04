Üldkasulikku tööd ei saa teha vangis istudes

Kui kellegi karistusregister on kirju nagu lapitekk, siis on see Pavel Uhvanov. Mitu korda kriminaalkorras ja kuuel korral väärteo korras karistatud Uhvanov istus kohtupingis taas 3. aprillil. Sel korral oli kõne all küsimus, kas lisada juba vangis olevale mehele 20 päeva aresti või mitte.