Rätikute (sala)sõnumid avanevad ERM-i sünnipäeval

Väljas on üle poole tuhande nõukogudeaegse suveniirrätiku, mis loodud muu hulgas laulupidudeks, linnade ja asutuste tähtpäevadeks ning ka 1980. aasta olümpiamängude Tallinna purjeregati jaoks.

Näitus "Sõnumid kolmnurgas" on osa nõukogude ajal hakkama saamise ja rahvuslike ideaalide säilitamise diskursusest, mida ERM oma näitustel kajastab. Rätikuid on läbi ajaloo kantud ühtsuse märgiks ja see sobis nõukogude ideoloogiasse hästi, samas oli just suveniirrätikute disainis palju loomevabadust ning üsna piiramatuid eneseväljenduse võimalusi.

Seepärast räägib näitus ka sellest, kuidas argiesemete kaudu loodi turvatunnet, nii-öelda ridadevahelist iseolemist okupeeritud riigis. 20. sajandi suveniirrätikute traditsioon on kindlasti mõjutanud Eesti igapäevaelu nõukogude perioodil ja ka taasiseseisvumise ajal. Nendega on seotud lugusid ja emotsioone.

Näituse eeltööna korraldas muuseum mahuka rätikute ja lugude kogumise aktsiooni "Kapist näitusele". ERM-ile annetati enam kui 300 rätikut ja saadeti ka 60 toredat rätikutega seotud lugu, kus inimesed kirjutavad nende argiesemete tähtsusest.

Näitusel, mille kuraatorid on Kertu Saks, Kadi Haamer ja Reet Piiri, saab tutvuda nii rätikute annetajate lugude kui ka tekstiilidisainerite kommentaaridega.

Näituse kuraator, ERM-i direktor Kertu Saks: "Teadsin, et suveniirrätikuid loodi ja toodeti möödunud sajandil Eestis palju, aga sellest, kui tummine see traditsioon oli, sain aru alles näitust luues. Teistes okupeeritud nõukogude vabariikides neid sellisel määral ei disainitud ega toodetud. See oli Eestile omapärane fenomen ja seda just moodsa väljenduskeele ning vaba mõtte lõuenditeks olemise tõttu."

Kertu Saks intervjueeris näituse tarbeks tekstiilikunstnikke ja asjatundjaid. Põnevat infot kogunes sedavõrd palju, et välja anti mahukas näituse ajakiri nii eesti kui ka inglise keeles. Näitusega on seotud haridusprogrammid ja näitus on ligipääsetav ka puuetega inimestele.

ERM-i sünnipäeval antakse üle Oskar Kallase stipendium tunnustusena pikaajalise silmapaistva professionaalse ning loomingulise tegevuse eest rahvusteaduste ja -kultuuri alal. Samuti antakse üle Ferdinand Linnuse kolleegistipendium ERM-i töötajale ning kuulutatakse välja ERM-i giidipreemia saaja. Õhtul kõlab suur estraadikontsert "Jaa-jaa-jah, kõll!", mis on pühendatud Arved Haugi 100. sünniaastapäevale.