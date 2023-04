Juhtkiri: Jelena Fjodorova juhtum

“Ta usub kõigesse ja võtab kõike, millesse usub, kirega. Juba aastaid tagasi nägin tal sõrmes sõrmust, kuhu on graveeritud Putini nimetähed. Ta on kogu aeg Putini-usku olnud ja rääkinud, et Putin on Venemaale ainuõige juht.” Sama inimene kinnitas ka, et kui Fjodoroval pea Putini-värki täis ei oleks, oleks ta igatpidi tore inimene.