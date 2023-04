Haridusvõrgu ümberkorraldamise töögrupp pidas oma esimese kohtumise

Ümberkorralduste eesmärk on tagada vallas motiveeritud ja kvalifitseeritud õpetajaskond ning tugispetsialistid, optimaalne õpilastranspordivõrk ning kaasaegne õpikeskkond ja haridustaristu kõigile valla õpilastele ka tulevikus. "Me ei keskendunud ainult ühe või kahe kooli peale, vaid laiendasime seda temaatikat kogu valla kui terviku peale, otsides kohti, kus on võimalik optimeerimisi või kärpeid teha. Kogu kohtumine möödus väga rahulikult. Oli kaks tundi konstruktiivset ajurünnakut," rääkis Vassiljev.

Kõik ideed pandi kohtumisel koos ajagraafikuga paberile. Tähtsaim otsus, mis esimesel koosolekul tehti, oli see, et valla uue eelarve koostamine hakkab pihta palju varem. "15. oktoober peab olema eelarvestrateegia ja arengukava üle vaadatud. Paralleelselt tegeleme ka eelarve eelnõu kokkupanekuga ja loodetavasti aasta lõpuks on eelarve koos. Aga see pingestab selle aasta kevad-sügisperioodi. Ise tunnetan, et aprill, mai ja juuni saavad ülimalt pingelised olema. Volikogul saab tõsisem olema periood augustist septembrini," kõneles volikogu esimees.