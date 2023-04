Kolumn: lapsesuu

Jäin jänni. Ja ütlesin, et viigu esmaspäeval see küsimus matemaatikaõpetaja kätte. Saate kogu klassiga mõned nädalad seda ülesannet lahendada. Nii et need reklaamid peaksid ka hoiatusi – järgnev saade vajab vanemlikku selgitust – ette saama. Eriti üks. Kus täissöönud nägudega tursked mehed, kel pintsakud ei anna kinni, mustad prillid ees, on võtnud rivvi. Ja kenitlevad niimoodi õlgu – et nüüd te alles saate! Siis paneb plikatirts vudinal teise tuppa. Ta arvab, et algab “Ristiisa” film, kus pidavat näidatama verist hobuse pead. Ja tema ei julge seda vaadata.