Nädala lind: ristpart

Lisaks uhkele väljanägemisele on ristpardid oluliselt kogukamad kui teised pardid, peaaegu et väikese hane mõõtu. Ja ega see väga vale võrdlus olegi, sest ristpardi lähisugulaste hulka kuulub ka näiteks Euroopa linnade loodusparkides sageli kohatav vaaraohani. Ka oma kaela pikkuselt, kehahoiakult ja käitumiselt sarnaneb ristpart hanega.

Olgugi et ristpardid on täielikud rannikulinnud, võib rände ajal neid siiski ka pisikestel siseveekogudel kohata. Mõne aasta eest trehvasin kevadisel rändeperioodil üht ristpardipaari Vaeküla farmi juures kraavis solberdamas. See oli muidugi harva esinev juhtum. Rannarahvale on nad aga kindlasti vanad tuttavad, sest sobiva pesakoha leiavad ristpardid sageli just inimeste lähedalt. Olgu selleks siis pööningunurk või aidaalune, õõnsus kiviaias või muu varjuline paik.