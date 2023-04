"Virumaa suvesaund 2023": lähemalt žüriiliikmetest vol. 4

Konkursi võiduloo selgitavad nii rahvahääletus kui ka kaheksaliikmeline žürii, mille moodustavad teravaimad pliiatsid ja kirkaimad kriidid kohalikust kultuuripinalist ja kaugemaltki. Virumaa Teataja tutvustab hindajaid lähemalt ja kahekaupa. Palume aplausi viimasele kahele. Siin nad on – Georg Eessaar ja Viivi Voorand!

Georg Eessaar

Jätkasime traditsiooni ja kutsusime žüriisse ka eelmise aasta Suvesaundi võiduloo autori, praegusel juhul ühe autoritest. Georg on Kadrina mees, kes elab ja õpib Viljandis ning teeb seal koolikaaslastega bändi Onkel Jonkel, kus mängib kitarri, laulab ja kirjutab laulusõnu.

Onklite pala “Nostalgia” kuulutati mulluse Suvesaundi võitjaks, nüüdseks on mehed ilmutanud ka oma esikalbumi “Akadeemiline puhkus”.

Georg on musikaalne olnud maast madalast, Kadrinas elades tegi bändi wAxXeRs, kellega osaleti ka 2017. aasta Noortebändi konkursil. Toona jõudsid nad poolfinaali, aga mis kõige tähtsam – Taavi Rõivas postitas nende esinemisest pildi oma Instagrami.

Miks nõustusite Suvesaundi žüriiga liituma?

Nõustusin, kuna olen võistluse suur fänn ja on suur au olla abiks uue võiduloo valimisel.

Soovin edu ja julgustan kõiki alustavaid või lõpetavaid laululoojaid osalema. Sõltumata žüriist on muusika subjektiivne ning võistlejad dopingukontrolli tegema ei pea. Võitjad on kõik, kes leiavad oma muusikale uued austajad.