Keskkonnaamet kontrollib juuni lõpuni pesitsusrahust kinni pidamist

"On hea meel, et paljud metsaomanikud arvestavad kevadise pesitsusrahuga ja on valinud raietöödeks mõistliku aja," märkis keskkonnaamet sotsiaalmeedias. "Raiete piiramisel tegutseme juhtumipõhiselt. Kui metsas on tõenäoliselt kuus või enam linnupesa hektari kohta, siis on mets pesitsusrahu perioodil meie järelevalve inspektorite teravdatud tähelepanu all."