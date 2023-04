Hannes Meristu on mees, kes armastab loomi. Seda teab igaüks, kes temaga lävinud. See armastus on õigupoolest midagi sellist, mida paljud meie ümber kunagi päriselt ei mõista. Oma koju Karkuse külas on ta rajanud pisikese kasside ja koerte varjupaiga.