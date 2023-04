Õppus ⟩ Sõjalise ohu eest põgenejad leidsid ulualuse Kadrina spordihoones

Kadrina vallavanem Kairit Pihlaku idee tõi suurõppuse just tema piirkonda. "Valla kontekstis sai planeerimine alguse juba sügisel. Olen ise naiskodukaitse liige ja andsin märku, et kui peaks mõni evakuatsiooniõppus tulema, siis võiks selle Kadrinas teha," rääkis Pihlak ja märkis, et spordikeskus on ka reaalelus evakuatsioonipunkt, kui seda vaja peaks minema.