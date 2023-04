Esmaspäev tuleb maakonnas sajuta, lähipäevad päikselised

Esmaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Loode-Eestis on pilvi vähe ja ilm on sajuta. Mõnel pool on udu. Puhub valdavalt idakaaretuul 1-6, öö hakul rannikul puhanguti 9 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +2, Lõuna-Eestis ja saarte rannikul tuleb kuni 4 kraadi sooja.

Peipsi järvel puhub valdavalt idakaaretuul 1-6 m/s. Kohati sajab vihma. Võib udu olla, muidu on nähtavus hea või mõõdukas. Sooja on 1-3 kraadi.

Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Lõuna-Eestis sajab kohati vihma. Loode-Eestis on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhtul laieneb selgem ilm põhjast lõuna suunas. Puhub kirde- ja idatuul 2-7, looderannikul pärastlõunal puhanguti 10 m/s. Sooja on 8-13, tuulele avatud rannikul 5 kraadi ümber.

Peipsi järvel puhub kirde- ja idatuul 2-7 m/s. Ennelõunal sajab kohati vihma. Nähtavus on hea või mõõdukas. Sooja on 5-7 kraadi.

Ööl vastu teisipäeva on laialdaselt selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Lõuna-Eestis on pilvisem ja kohati võib sadada vähest vihma. Paiguti võib olla udu. Puhub valdavalt põhjakaaretuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +4 kraadi. Teisipäeva päeval on muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub põhjakaaretuul 3-9, pärastlõunal puhanguti 13 m/s. Sooja on 8-13, tuulele avatud rannikul 5 kraadi ümber.

Kolmapäeva öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub kirde- ja põhjatuul 3-9, hommikul saarte rannikul puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +4 kraadi. Kolmapäeva päeval on päikesepaisteline ilm. Puhub kirde- ja idatuul 4-10, saartel ja rannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 8-13 tuulele avatud rannikul 5 kraadi ümber.