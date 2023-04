Rakvere haigla erakorralise meditsiini osakonna juhataja lahkus ootamatult ametist

Ootamatu lahkumine polnudki Kaasiku sõnul nii ootamatu. "Kui tööd on liiga palju ja vaba aega enam üldse ei ole, siis sa põled lihtsalt läbi. Peale covidit ma puhata polegi saanud. Olen ka liiga palju ühte kohta pidama jäänud, ma vajan arengut ja edasiminekut ning võib-olla mu ideed ongi ühe maakonnahaigla jaoks olnud liiga suurejoonelised," lausus Kaasik, kes ei soostunud kommenteerima, kas laiali mindi tüliga või rahumeelselt. "Haigla juhtkonna slogan on olnud see, et iga struktuurüksuse juht peab tagama oma meeskonna. Minu vangitorn on minu kohusetunne, tühjasid valveid ei tahtnud jätta, siis pidin palju ka ise neid tegema. Praegu lihtsalt puhkan mõne aja ja siis lähen eluga edasi. Olen südamest tänulik kõigile koostööpartneritele, patsientidele, oma meeskonnale ja kindlasti kogu Lääne-Virumaale, et ma sain siin töötada." rääkis Kaasik.