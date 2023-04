Päästjad maadlesid kulupõlengute ja lõketega

Reedel kell 11.50 said päästjad väljakutse Vinni valda Nurkse külla, kus kulupõleng oli liikumas metsa suunas. Kokku kustutasid Rakvere ja Väike-Maarja päästjad UTVde abil 2,5 hektaril põlenud kulu.

Laupäeval oli eriti tihe tööpäev. Kell 10.46 sõitsid päästjad Tapa linna Spordi tänavale, kus teataja sõnul põles lõke suure leegiga, sellest on süttinud ka aiavärav ja põleng ohustas kuuri. Päästjad kustutasid põlengu kella 11.15-ks.

Kell 14.13 sõitsid päästjad Kadrina valda Kallukse külla, kus järelevalve all olnud lõke oli käest läinud ja süüdanud kulu. Põleng levis tuule tõttu edasi. Päästjad kustutasid kokku 1 hektaril põlenud kulu kella 14.45-ks.

Pühapäeval Kell 20 anti häirekeskusele teada, et Tapal Kivilo tänaval tuleb alumise korruse aknast ja ukse vahelt suitsu, korteris viibib inimene. Põlenguohtu siiski ei olnud, suitsu põhjuseks oli sisse ajav ahi, elanik aga magas. Korteris puudusid suitsu- ja vingugaasiandur. Päästjad viisid läbi kodunõustamise.

Päästjad hoiatavad, et tule tegemisel tuleb jälgida tuule suunda ja kiirust. Kui on oht, et tuul võib sädemed lõkkest kaugemale lennutada, tuleb lõkketegu jätta teiseks korraks.