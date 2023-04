Teadlasi saab kutsuda linnapuuke uurima

Linnade rohealad pakuvad soodsaid elutingimusi puukidele, kelle jaoks on linnas piisavalt toitumisvõimalusi ning vähem looduslikke vaenlasi kui metsas. Puukidega kokkupuute tõenäosus on linnakeskkonnas suur.

TAI nakkushaiguste uuringute osakonna juhataja Julia Geller ütles, et linnapuukide kogumine algab korjekohtade kaardistamisega. Eestis on 47 linna ning kindlasti ei jõua TAI teadlased ühe hooaja jooksul kõikide linnade parke läbi uurida.

"Me ei tunne kõiki linnu nii hästi, et teaks, kus on need pargid ja terviserajad, kust rohkem puuke leida võiks. Selleks et me oskaksime teha parimad valikud, võiks inimesed meile märku anda enda linnas asuvast avalikust haljasalast, kus puugikorjet oleks tõenäoliselt tõhus teha," kutsus Julia Geller elanikke appi.