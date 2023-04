Rakvere võrkpallurid lõpetasid hooaja hõbemedalitel

Rakvere peatreener Mehis Täpp oli eriti tänulik fännidele, kelle kaasaelamise toel muutus isegi võõrsilväljak tinglikult kodusaaliks. "Eile (pühapäeva - K.V.) õhtul oli selline tunne, me kaotasime kuldmedali. Mida aeg edasi ja kaotusvalust üle saades, tuleb nüüd ikkagi see tunne, et tegelikult võitsime hõbeda. Kahju on muidugi, sest poisid nägid esikoha nimel terve hooaja vältel kõvasti vaeva. Kahjuks on see sport, kus keegi peab kaotama. Seekord olime need meie. Aga sellegi poolest oleme me vabariigi kuues võrkpallitiim," rõõmustas peatreener.