Urmas Nõmmik märkas, et muuseumi ukselukkudel olid keeled väljas. "Oli näha, et võtit ei olnud kasutatud. Uksed oli jõudu kasutades lahti tõmmatud," ütles ta.

Tamsalu muuseumi esimeses ruumis on vitriinid. "Need olid lahti. Mingi nuga vedeles põrandal, mis tundus imelik. Üks tuletõrjuja ametiriietus, mida seal eksponaadina hoitakse, oli käkras põrandal kohe välisukse all. Sellest minu jaoks piisas, et arvata, et midagi on juhtunud," rääkis teadlane.