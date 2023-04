​Kuusemäe on viimased kuus aastat töötanud vähiravifondi "Kingitud elu" tegevjuhina. "See amet tuleb kahjuks maha panna," tõdes ta. "Tegevjuhil on nii palju tööd, et neid ülesandeid riigikogu kõrvalt täita ei saa. Uue juhi leidmiseks kuulutab fond lähiajal välja konkursi."