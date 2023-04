Juhtkiri: tõde ja kuulujutud

Mitterääkimine või pooliku tõe avalikustamine tekitab pingeid ja kuulujutte. Poolikutest tõdedest teeb uudise tarbija omad järeldused, mis võivad tõest erineda kui öö ja päev. Võimule pääsenud reformierakond ei julgenud ausalt rääkida riigi majanduslikust olukorrast ning maksude tõstmise vajadusest. Nüüd on tagajärg käes: poolehoid valitsusele hakkas langema veel enne, kui see ametisse asus. Ometi saavad mõistusega inimesed aru, et lust ja lillepidu ei saa kesta igavesti. Aga miks sellest siis ei räägitud, kui rääkima pidi.