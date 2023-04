Vabatahtlikelt seltsilistelt küsitakse aeg-ajalt, miks me võtame enda kanda kohustuse tegeleda võõra memme-taadiga ja seda kõike täiesti tasuta. Kus on siis lähedased, sugulased, järeltulijad, kes peaksid oma vanemaealiste eest hoolt kandma? Olgu kohe selgeks tehtud, et vabatahtlikud seltsilised ei tegutse kohustusest. See on omamoodi kutsumus ning rõõm on kahepoolne.