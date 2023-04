Naiskodukaitsjad innustavad veteranide auks liikuma

Sinilillerännakule on oodatud igas vanuses ja erineva füüsilise ettevalmistusega inimesed, rada on läbitav nii jala kui ratastel.

Nutiraja pikkus linnulennult on kümme kilomeetrit. Rajal on 19 punkti ning kõigi vahel, kes läbivad neist vähemalt kümme, loositakse välja auhindu.

Rajameister Evely Press märkis, et punktide läbimise järjekord ega raja läbimise kiirus ei ole olulised. "Rada on üles pandud selliselt, et saad ise valida sobiva tempo ja trajektoori ning koguda just niipalju punkte, kui soovid. Kui ühel päeval enam ei jaksa, siis rada saad jätkata ka teisel päeval ja nii kuni kuu lõpuni," selgitas naiskodukaitsja.