Teatri rändavad kõrvarõngad vahetasid kandjat

Jaune Kimmel rääkis, et lavastuse "Metamorfoos" prooviperioodil süvenes temas soov anda kõrvarõngad just nüüd ja praegu Silja Miksile. Ta tundis, et Silja Miks on kolleegilt kolleegile rändavat auhinda väärt. "Ma imetlesin Siljat tohutult," ütles Jaune Kimmel.



Jaune Kimmel rääkis, et Rakvere teatri näitlejatel on harva võimalus teha lugu, kus on liikumist, laulu, tantsu ja mis on väga tehniline. Just selline on "Metamorfoos". "Silja kohanes nii kiiresti. Tal oli ka raske, aga ta ei andnud alla mitte kunagi, ta läks ja tegi. Pluss see, et tal oli kaks eri tegelast: ema ja Dora. Kuidas ta need nii-öelda eraldas."



Kimmeli sõnul on selles lavastuses tore, et lava taga algab teine maailm – teine lava tohutu kiire riiete vahetusega ja suure organiseerimisega. "Kuidas Silja on seal alati rahulik, suudab õigeks ajaks mikrofonid külge ja kostüümid selga panna. Ta läheb ja teeb ja isegi ei hingelda. See oli niivõrd inspireeriv," jutustas näitlejanna. "Sooviksin samas vanuses olla nagu Silja, kes teeb täiega ega tee endale milleski allahindlust. Lihtsalt vaatan ja imetlen teda. Iga kord ja etenduste ajal ka," rõhutas Jaune Kimmel. "Ja kuidas ta põdes ise! Ei ole vaja põdeda! Loodan, et need kõrvarõngad annavad talle julgust, et ei pea põdema," lisas ta.