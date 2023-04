Mitu virumaist toodet valiti Eesti parimate toiduainete sekka

2023. aasta Eesti Parima Toiduaine tiitli viis koju HKScan Estonia AS, kes tõi turule erilise maitsestusega kuivmarinaadis käsitsilõigatud seakaelakarbonaadist rabarberi-mündi vardaliha, mille lihasisaldus on 95%. Karges marinaadis on kasutatud naturaalset rabarberipüreed, sidrunimahla, rohemünti ja teisi maitsetaimi.



Parim Toode Virumaa Väikeettevõttelt 2023 on OÜ Matsimoka Trühvli salaami. Trühvli salaami on Eestis ainulaadne valmistamistehnoloogia poolest. Matsimoka on rajanud esimese ettevõttena Eestis ehtsa valgehallitussalaami tootmise.



Parim Jook Virumaa Väikeettevõttelt 2023 on OÜ Moe Mohn Poppy Spruce Tip Gin. Džinni valmistamiseks saadi inspiratsiooni Põhjamaisest loodusest, lisades klassikalisele Mohn Poppy Ginile kamaluga kuusevõrseid.

Lisaks hõbe- ja kuldmärkidele valiti tänavu rahva lemmik rahvahääletusega Eesti Parima Toiduaine Facebooki lehel. Enim hääli (3200) kogus Matsimoka pasteet suitsulihakõrnetega.

Kaupmeeste Lemmikuks valiti Rakvere HKScan Estonia AS Ürt&Grill rabarberi-mündi vardaliha.

Lisaks parimale toiduainele ja piirkondlikele võitjatele kuulutas Toiduliit välja veel kolm kuldmärgi saajat: 2023. aasta Eesti Parima Mittealkohoolse Joogi tiitli pälvis Aura ökoloogiline filtreerimata õunamahl (AS A. Le Coq); Parima Alkohoolse Joogi tiitli – Grafter’s Wild Forest Gin (AS Liviko); ja Parima Lisandväärtusega Toiduaine tiitli – Alma Vita+ laktoosivaba virsiku-chia jogurt(Valio Eesti AS).

"Kuigi kriisiaegadele koheselt märkasime tänavu osalemise aktiivsuse mõningast langust, võin siiski kindlalt öelda, et tootearendus toidusektoris on jätkuvalt tugev ning tootjad suudavad oma innovatsiooni ja ideedega üllatada meid iga aasta," kommenteeris Toiduliidu juht Sirje Potisepp. Ühe tänavuse trendina tõi ta välja taimsete toodete lisandumise ning suhkrusisalduse jätkuva vähenemise. Tootearenduse faasis püütakse jätkuvalt anda toodetele sobivaid lisandväärtuseid, lisades juurde rohkelt kiudaineid, valku, vitamiine ja mineraalaineid või piimhappebaktereid.