Ägedate lugude raamatusse koguti meenutused kolme nimega koolist

Mälestusteraamatu "Kolmandast koolist reaalini" 208 leheküljele said mälestused ja fotod. Ajalugu, lendude nimekirju ega numbrijadasid seal pole. "See on ägedate lugude raamat," ütleb kooli vilistlaskogu juht ja raamatu koostaja Urmo Kübar. "See pole akadeemiline juubelikogumik, me ei ürita sellega saavutada aukartust, vaid tuua rõõmu ja näidata, kuidas aeg on kulgenud."